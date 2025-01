Verso Fiorentina-Genoa: corsa contro il tempo per Cataldi, Pablo Marì è già pronto

vedi letture

Non solo mercato in questo giovedì. Perché in casa Fiorentina, Raffaele Palladino e il suo staff stanno pensando soprattutto alla sfida di domenica contro il Genoa. In vista della gara del Franchi, è una corsa contro il tempo per Danilo Cataldi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che fa capire quanto il recupero del centrocampista romano, out da inizio gennaio per un'infiammazione al retto femorale, sia tutt'altro che certo. Il calciatore sembra sulla via del rientro ma è a oggi impossibile capire se e per quanti minuti sarà a disposizione.

Un problema non da poco, a cui va sommata la squalifica di Yacine Adli. Di fatto a oggi Palladino può contare solo su Rolando Mandragora e Michael Folorunsho, che proprio per questa emergenza a centrocampo potrebbe essere abbassato sulla linea mediana. A disposizione anche Amir Richardson, le cui ultime prestazioni non dovrebbero spingere il tecnico viola a puntare su di lui dal primo minuto. In vista di Fiorentina-Genoa poi, occhio a Pablo Marì, che potrebbe anche esordire in viola nel prossimo match di campionato. Intanto oggi lo spagnolo sarà presentato alla stampa, in una giornata che vedrà anche la presentazione della quarta maglia dei viola, pronta a debuttare proprio domenica contro il Genoa.