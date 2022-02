VERETOUT, Torna di moda per il Milan. Pre-Roma...

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il nome preferito dal Milan per rinforzare il centrocampo in estate resta Renato Sanches del Lille, ma nelle ultime ore è tornato di moda anche il nome di Jordan Veretout. Il francese era già stato nel mirino del Milan prima del passaggio alla Roma, ma le richieste della Fiorentina erano sembrate esagerate. I giallorossi potrebbero anche fare uno sconto sul cartellino del francese, perché il giocatore non sembra rientrare nei piani di Mourinho: al momento l'ex viola viene valutato circa 20 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe scendere in maniera considerevole viste le necessità del club di ripartire con giocatori più adatti al tecnico.