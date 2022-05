VENUTI, Potrebbe giocare con la Juve. Milenkovic...

La Repubblica (ed. Firenze) comincia a fare delle ipotesi sulla formazione che Vincenzo Italiano schiererà contro la Juventus. Secondo il quotidiano, viste le condizioni fisiche non al top di Odriozola, Venuti potrebbe giocare sabato sera, con l'obiettivo di cancellare l'autogol. Milenkovic, al centro della difesa, si troverà ad affrontare Vlahovic, che per lui è come un fratello maggiore, ma soprattutto sfiderà i bianconeri da osservato speciale, magari per sostituire l'anno prossimo Giorgio Chiellini che saluterà proprio al Franchi, suo vecchio stadio. Come sarà accolto? Il finale è tutto da scrivere.