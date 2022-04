VENTURA, Italiano tecnico che mi ha sorpreso di più

Gian Piero Ventura, ex ct dell'Italia, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport ed ha espresso la sua opinione sull'allenatore che l'ha sorpreso di più in questo campionato: "Italiano è al secondo anno di Serie A: è vero che ha una buona squadra, ma la Fiorentina gioca. Ci sono state anche altre sorprese, come il Verona di Tudor che per 4 mesi ha fatto un buon calcio. Il Sassuolo di Dionisi, tecnico al primo anno di Serie A che vince in casa di Milan, Inter e Juventus. C'è una buona infornata di nuovi allenatori con nuove idee e con le capacità di metterle in pratica. Poi non parlo dei big: tutti bravissimi e navigati".