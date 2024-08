VENEZIA, Senza Pohjanpalo. Il probabile 11 di Di Francesco

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornale veneziano Il Gazzettino oggi in edicola fa il punto sulla condizione dei lagunari in vista della trasferta di questo pomeriggio a Firenze contro la Fiorentina. I veneti giungono al Franchi, nonostante l'assenza del bomber finlandese Pohjanpalo, con la speranza di trovare gloria contro una Fiorentina non al top della condizione dopo i due pareggi consecutivi contro Parma e e Puskas Akademia. Arancioneroverdi che, reduci dalla sconfitta per 3-1 dell'Olimpico di Roma contro la Lazio, si schiereranno con un 3-4-2-1 speculare ai gigliati. Davanti al confermato Joronen, dovrebbero partire dal primo minuto Sverko a sinistra, Svoboda centrale e Idzes a destra. In mediana spazio all'ex di turno Alfred Duncan con accanto, con in panchina il neo acquisto Nicolussi Caviglia, il danese Andersen, in gol a Roma. Sulle corsie esterne agiranno Zampano e Candela, rispettivamente a sinistra e destra, mentre sulla trequarti dovrebbero essere riconfermati Oristanio e Ellertsson.

Meno plausibile l'utilizzo dal primo minuto di Pierini. Davanti, vista l'assenza di Pohjanpalo, ci sarà Gytkjaer.