VENEZIA, Contro i viola Romero subito titolare?

Paolo Zanetti, dopo Luca Lezzerini, ha perso per infortunio un altro dei suoi “pretoriani”, Luca Fiordilino. Sarà lui a fare spazio a Sergio Romero nella lista dei 17 giocatori over 22: Fiordilino dovrà infatti operarsi per un’ernia inguinale bilaterale. «Una scelta non tecnica», ha spiegato Zanetti, «tutti sanno della mia stima tecnica per Fiordilino. Avrà così tempo per recuperare con calma, intanto teniamo in lista un giocatore che può andare in campo». Fino a gennaio. Out anche Modolo (attacco febbrile), tornano tra i convocati Haps, Schnegg e Sigurdsson, ma soprattutto ci sarà Romero. Zanetti lascia aperto il ballottaggio con Maenpaa, ma la sensazione è che con la Fiorentina toccherà all’ex United. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.