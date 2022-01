VECINO, Idea last-minute dei viola: prestito dall'Inter

Spazio come al solito ai temi di calciomercato sulle pagine odierne de La Nazione: secondo quanto riferito dal quotidiano, ieri in tarda serata si è sparsa una voce dell’ultima ora. Se l’ex viola non dovesse trovare una nuova collocazione in queste ultime battute di mercato, il prestito di Vecino dall’Inter può essere una soluzione alla quale la Fiorentina non si tirerebbe indietro. Forse una suggestione o forse no, spiega il quotidiano.