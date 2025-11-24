Kean e il partner giusto, il Corriere dello Sport: "Con Piccoli si pestano i piedi, serve Gud"

Il Corriere dello Sport si concentra sul partner d'attacco di Moise Kean. E la strada non è quella con Piccoli nella ricerca del compagno giusto. Niente contro l’ex Cagliari, ovviamente e ci mancherebbe, ma proprio i due insieme non stanno bene. Giocano slegati, si muovono per tempi e direzioni che spesso coincidono, non si cercano e non si trovano e non per cattiva volontà, ma solo perché hanno in mente lo stesso obiettivo e aspettano il supporto non l’uno dell’altro ma dei compagni per raggiungerlo.

Se c’è da aumentare il peso specifico là davanti, nel caso ad esempio di una rimonta da fare, la coppia ci sta tutta (Dzeko compreso nelle rotazioni), altrimenti è meglio Kean lassù e un trequartista-rifinitore nel dialogo ravvicinato: quindi Gudmundsson, rimasto fuori dalle scelte di Vanoli almeno all’inizio contro la Juventus, si deve dare una mossa.