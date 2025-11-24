La Fiorentina resta aggrappata a Kean, La Gazzetta dello Sport: "Adesso servono i gol"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina si concentra sulla prestazione di sabato di Moise Kean, a cui, secondo la rosea, è mancato soltanto il gol. Il numero 20 della Fiorentina è sembrato sempre di più il trascinatore della squadra: ha dimostrato una volta di più il suo valore, la sua centralità, la sua imprescindibilità, la capacità di far ammattire l’avversario di turno che fa sempre fatica a controllarlo.

Chiaro, al momento il piatto, come quello della sua squadra, piange: Kean ha segnato appena due gol in campionato e non ha mai timbrato in Conference dove ha giocato solo l’andata del playoff col Polissya in cui è stato espulso rimediando due turni di squalifica. Ora giovedì contro l’Aek Atene è possibile che Vanoli gli possa chiedere uno sforzo ulteriore, perché ormai è sotto gli occhi di tutti: la Viola resta aggrappata al suo totem, sempre in grado di fare la differenza.