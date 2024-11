VANOLI, Ora rischia il posto: decisivo il derby con la Juve

FirenzeViola.it

"Il Toro è in caduta libera: per Vanoli derby decisivo" scrive La Stampa in prima pagina quest'oggi. Fallita la prova d’appello contro la Fiorentina dopo il gol di Kean, sarà il derby di sabato a decretare il futuro di questo Torino in caduta libera. "La sconfitta casalinga con la Fiorentina (0-1) è identica a quella di Roma a livello di risultato e di regalo, con un altro ex juventino a sfruttare l’ennesimo errore della difesa granata (Kean dopo Dybala)", scrive il quotidiano.