VALENTINI, Le richieste del Boca bloccano l'arrivo anticipato

La Fiorentina continua a pensare a Nicolas Valentini per completare fin da subito il reparto difensivo da consegnare a Palladino. Pradè lo ha già messo sotto contratto in vista di gennaio, quando terminerà il suo attuale accordo col Boca Juniors, ma l'intenzione resterebbe quella di anticipare i tempi e portarlo subito in Italia. Il problema resta il conguaglio che gli argentini richiedono per lasciarlo partire subito, soluzione che al momento non mette d'accordo le due società per cambiare l'esito dell'operazione. A riportarlo è l'edizione fiorentina de La Repubblica.