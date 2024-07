VALENTINI, Boca più morbido: si cerca di anticipare l'arrivo

FirenzeViola.it

Dovendo ancora finire di sistemare la difesa, la Fiorentina ha ripreso in questi giorni i rapporti diretti col Boca Juniors per anticipare l'arrivo a Firenze di Nicolas Valentini. Come ormai noto da tempo, il centrale classe 2001 ha firmato con i viola fino al 2029 e ha già svolto le visite mediche di rito in Argentina, ma l'accordo tra i club ad ora è impostato per gennaio in quanto i bosteros vorrebbero un esborso di qualche milione di euro per lasciar andare adesso il ragazzo.

Finora la Fiorentina non aveva aperto a tale scenario, ma siccome i viola vorrebbero portarlo in Italia già questa estate e gli xeneizes (che erano partiti chiedendo più di 3 milioni e mezzo) sembrano ora più propensi a venire incontro alle richieste del ds Pradè, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, c'è speranza per chiudere la questione in questi giorni e anticipare così l'arrivo dell'argentino già a quest'estate.