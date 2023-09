V.PARK, Stadio C.Fiesole: per 3mila tifosi servirà deroga

© foto di Claudio Giovannini

Emergono curiosità sull'imminente agibilità che nei prossimi giorni otterrà il Viola Park. Come scrive Il Corriere Fiorentino, uno dei motivi che hanno procrastinato l’apertura ai tifosi riguarda la capacità di uno dei due mini-stadi, quello più capiente.

La Fiorentina ha ottenuto il via libera a costruire uno stadio da 3mila posti ma a determinare i ritardi è stata la richiesta di ottenere l’agibilità per tale capienza, quando le norme tecniche attuative, finché non sarà in esercizio la linea della tramvia T3 e a prescindere dai parcheggi, limitano il pubblico effettivamente ospitabile sugli spalti a 1.500. Per impianti con capacità oltre i 2 mila spettatori l’agibilità prevede una serie di prescrizioni aggiuntive in materia di sicurezza. Per eventi aperti a 3 mila spettatori, viste le prescrizioni in essere dal 2020 che stabiliscono il limite di pubblico a 1.500, finché non sarà in esercizio la tramvia, la Fiorentina dovrà presentare di volta in volta richiesta di deroga al Comune di Bagno a Ripoli.