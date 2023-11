V.PARK, Nuovo parcheggio provvisorio da 490 posti

FirenzeViola.it

La Fiorentina continua a lavorare anche sul fronte Viola Park e per porre rimedio al problema posti auto - dato che il parcheggio di Via Granacci non è sufficiente ad accogliere tutti i veicoli dei tifosi viola nelle occasioni che registrano grande afflusso di pubblico (ma comunque non sarà smantellato) - la società di Commisso realizzerà un parcheggio temporaneo adiacente al centro sportivo su dei terreni acquistati dal club la scorsa estate.

Lo si legge sul Corriere Fiorentino, che aggiunge come si preveda di consentire la sosta a 490 auto, andando così a soddisfare le esigenze della capienza autorizzata per i mini-stadi per partite ed eventi. La proposta è giunta al Comune a inizio ottobre e sarà discussa in Consiglio comunale, verosimilmente a dicembre. Sarà un parcheggio provvisorio ma potrebbe consentire di superare i limiti imposti per il pubblico che occupa gli spalti degli stadi Curva Fiesole e Davide Astori, da 1.500 si potrebbe salire a 2mila.