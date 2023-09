V. PARK, Come è andato ieri l'incontro Commisso-Saputo

Visita da parte del Bologna ieri al Viola Park, centro sportivo della Fiorentina. Il Corriere dello Sport ha ricostruito quanto accaduto nell'incontro da oltre tre ore andato in scena in un clima molto cordiale. Il presidente del Bologna è stato accolto da Rocco Commisso con una pacca sulla spalla e con loro c'erano anche il direttore generale Joe Barone e l'ad rossoblu Fenucci.

Saputo è rimasto impressionato dalla struttura che accoglie la squadra viola, i quattro sono rimasti insieme anche a pranzo, poi Rocco e Joey si sono stretti la mano e si sono salutati. Un paio di anni fa proprio Commisso era stato in visita a Casteldebole, la storica casa del Bologna ristrutturata e ammodernata sotto la gestione Saputo. L'invito per andare in visita a Firenze era arrivato già diverso tempo fa, ma il chairman del Bologna, a causa di impegni e dei viaggi intercontinentali, non era mai riuscito ad andare.