V. CARBONI, L'Inter spara alto, Palladino lo può convincere?

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non solo attaccanti: la Fiorentina è alla ricerca anche di altri calciatori offensivi. Uno die questi è Valentin Carboni, gioiello argentino classe 2005. Di proprietà dell'Inter ma in prestito questa stagione a Monza, per il diciannovenne di Buenos Aires il club nerazzurro chiede tanto, circa 30 milioni di euro.

Decisiva in un'operazione che sarà comunque complicata potrebbe essere la mediazione del suo vecchio tecnico Raffaele Palladino, adesso a Firenze. Lo scrive la Nazione, che poi ribadisce: nonostante i mille buoni propositi della società, per la Fiorentina la campagna acquisti dell’estate coinciderà con una programmazione finanziaria che dovrà essere decisamente alta.