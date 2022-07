USCITE, Pulgar-Flamengo: trattativa aperta. Benassi...

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si fa il punto sulle cessioni, a partire dal futuro di Pulgar. Dopo le offerte arabe e la corte del Cska Mosca, il cileno avrebbe anche trovato una destinazione gradita nei brasiliani del Flamengo. Trattativa aperta, anche se servirà tempo per trovare eventualmente la quadra. Per Dragowski è sfumato l'Espanyol, nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità, ma la Fiorentina continua a non accettare offerte da 4 milioni o giù di lì. Benassi ha richieste dalla B, ma il centrocampista vuole restare nel massimo campionato. Tanto dipenderà anche dal futuro di Milenkovic. Un’offerta congrua di una grande non verrebbe rifiutata dalla Fiorentina che per questo si guarda nel frattempo intorno per non farsi cogliere impreparata. Joe Barone e la squadra mercato continuano a lavorare per tenere ancora Milenkovic a Firenze, prolungandogli il contratto.

