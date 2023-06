USCITE, Nico, Amrabat, Milenkovic e Cabral: uno saluterà

Come scrive La Nazione il messaggio relativo ai giocatori da rimpiazzare è chiaro. Qui il discorso riaccende i riflettori su alcune storie circolate nei mesi scorsi. Amrabat e il Barcellona può rivelarsi una soluzione di mercato che le parti si sono in qualche modo promesse. E poi Nico Gonzalez. Pagato un tesoro, è vero, ma che senza dubbio può avere una valutazione di mercato a cinque stelle e di conseguenza, rivedersi in un futuro non più rigorosamente viola. Milenkovic? Si è dichiarato fedelissimo, ma il Napoli un occhio su di lui l’ha messo. Chiusura per l’attaccante. Delle perplessità su Cabral e soprattutto su Jovic si è detto e ridetto. Ora che la stagione è finita è giusto fare una riflessione. Già, e chissà che non sia proprio questo il primo punto di confronto fra Italiano e Commisso. Chissà.