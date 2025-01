USCITE, Ikoné temporeggia. Stallo Biraghi-Christensen

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il lavoro dei dirigenti viola va avanti a trecentosessanta gradi, anche per le uscite. La Gazzetta dello Sport fa il punto su chi potrebbe lasciare Firenze in questa sessione di mercato, a partire da Amir Richardson: il marocchino ha avuto finora poco spazio e a Monza è stato tra i peggiori. Potrebbe essere uno di quei calciatori in cerca di minutaggio e quindi accontentabile solo con una cessione. Come Christian Kouame e Jonathan Ikoné, per cui non mancano proposte.

Soprattutto per il francese, che piace a club di Serie A ma anche e soprattutto in Francia e in Mls. In particolare, Ikoné non sembra allettato dalla proposta che arriva dagli Stati Uniti, ovvero dai Chicago Fire, ma saranno fatte ulteriori valutazioni nei prossimi giorni. Poi c'è Cristiano Biraghi, fuori dal progetto e alla ricerca di una squadra, stessa cosa per Oliver Christensen, a un passo dal Paderborn ormai da giorni. Capitolo a parte per Michael Kayode, che continua a piacere in Inghilterra e in Italia.