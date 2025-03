Uomini e moduli, il CorSport è sicuro: ora tutti i calciatori sono valorizzati

I sistemi (di gioco) fanno giri immensi (un girone) e poi ritornano, per la soddisfazione di Palladino che dal 3-5-2 aveva iniziato (3-4-2-1 per l’esattezza, portato dietro da Monza) e al 3-5-2 si affida adesso per concretizzare gli obiettivi della Fiorentina in Italia e in Europa. Come analizza questa mattina Il Corriere dello Sport, c'è però una differenza con il passato: allora il sistema non era adatto un po’ per l’assemblaggio da fare e un po’ per le caratteristiche dei calciatori, ma ci sono voluti tempo e alcuni punti persi per cambiare e spostarsi sul 4-2-3-1, ottimo fino a dicembre e alla nuova rivoluzione del mercato invernale che ha richiesto un’altra strambata.

E allora, non al volo e non senza pagare ancora dazio in classifica, 3-5-2 è stato: stavolta definitivo. Marí è il riferimento perfetto là dietro, il centrocampo finalmente a tre garantisce sostanza, qualità, corsa e costruzione, specie se la crescita di Cataldi e soprattutto di Mandragora è stata valorizzata da un innesto di super qualità come Fagioli. Gosens in questo sistema ha un rendimento che pochissimi hanno.