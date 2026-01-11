Un altro esterno per i viola. Riflessioni su Ngonge e Boga, sullo sfondo Dominguez
Il Corriere dello Sport-Stadio, nelle sue pagine dedicate alla Fiorentina, ribadisce stamani che dopo l'arrivo di Solomon è previsto un altro ingresso sugli esterni d'attacco, così da rendere ancora più folto il reparto offensivo agli ordini di Vanoli. In tal senso, continuano le riflessioni su Cyril Ngonge: sarebbe un ritorno di fiamma visto che i viola lo cercarono già nel gennaio del 2024.
Occhio poi a Jeremie Boga del Nizza, il classe 1997 ha chiesto la cessione ai francesi. Resta sullo sfondo Benjamin Dominguez del Bologna, che non starebbe pensando di cederlo a meno di un'offerta da 10-12 milioni di euro, oltre al fatto che bisognerebbe poi trovarne un sostituto adeguato.
