ULTRAS, Cronaca della violenza a Massimo Sestini

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino dà un ampio resoconto di quella che è stata l'aggressione che una quarantina di ultras della Fiorentina hanno fatto al fotografo del quotidiano, Massimo Sestini, che mentre faceva il suo lavoro due sere fa è stato assalito da alcuni "tifosi" viola che stavano celebrando il compleanno del club. Ecco un riassunto di quanto avvenuto sul Ponte Santa Trinita:

Mercoledì sera una quarantina di tifosi della Fiorentina si sono radunati sul Ponte Santa Trinita e hanno srotolato uno striscione per festeggiare l’anniversario della fondazione della squadra viola: «Tanti auguri alla più grande, la più bella, la più cara da ogni cuor!», firmato Curva Fiesole 1926: «Cosa stai facendo?» viene chiesto al forografo che spiega che sto facendo una fotografia ma loro gli dicono a muso duro che non gradiscono essere ripresi. «Sono un giornalista», specifica. Ma a quanto pare è un’aggravante dato che i tipi in questione sembrano incattivirsi ancora di più e arrivano a minacciarlo: «Vai via, non puoi fare nessuna foto, se vuoi domani trovi la foto sulla nostra pagina Facebook “Fuori dal coro”. Adesso no». Quando Sestini ha tentato ugualmente di fare una foto, difendendo il suo diritto di cronaca, gli ultrà l’hanno spintonato calpestando poi l’iPhone con cui aveva scattato le foto. Il telefono è stato distrutto ma le immagini sono state salvate. È stato lo stesso fotografo a chiamare la polizia da una gelateria. La Digos ha subito avviato le indagini e a poche ore dall’aggressione il gruppo di tifosi è stato identificato. Per tutti scatterà la denuncia per manifestazione non autorizzata e per i due che hanno aggredito il fotografo scatterà anche la denuncia per violenza privata e danneggiamento.