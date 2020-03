ULIVIERI, Spero che la A finisca, anche dopo il 30/06

Renzo Ulivieri, presidente Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha rilasciato un'intervista a Il Tirreno dicendo la sua sulla situazione del calcio italiano: “Annullare il campionato rappresenta l’opzione più estrema, probabilmente ci saranno delle tappe forzate. Spero che si concluda in maniera regolare, giocando anche dopo il 30 giugno per disputare tutte le partite. Alcuni club spingono con forza per ripartire? Oggi chi vuole spingere sbaglia e non ha capito quello che sta succedendo".

Riduzione stipendi?

"Non si può fare un discorso generale, per chi ha uno stipendio che serve per fare la spesa non è possibile abbassarlo, il nostro mondo deve confrontarsi”.