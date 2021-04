ULIVIERI, Jack su Zapata? Non ideale ma necessario

La Nazione oggi in edicola fa commentare a Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione italiana Allenatori), la marcatura di Bonaventura su Zapata. La stessa che ha portato al primo gol e ad almeno un altro paio d'occasioni per il colombiano: "La marcatura non è stata ideale. Ma quando difendi a zona ognuno controlla il proprio spazio. Solo quello. Gli allenatori assegnano le porzioni di campo più pericolose ai loro giocatori più forti. Certo non è Subbuteo, in area succedono tante cose e gli avversari se sono bravi si inseriscono laddove possono colpire meglio. E’ stato bravo l’attaccante a scegliere il posto giusto per colpire. E anche l’avversario diretto meno attrezzato, magari, ma qui parliamo di campioni. E vado oltre: considerati i giocatori che ha, è giusto che la Fiorentina difenda a zona contro squadre forti come l’Atalanta".