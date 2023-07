UEFA, La Juve "spera" nell'esclusione: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'edizione odierna la Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all'ennesimo approfondimento sulla situazione Juventus-Uefa: la rosea parla di "corsa contro il tempo" per una sentenza che è attesa nei prossimi dieci giorni. La Juventus, si legge, auspica che arrivi un'esclusione dalla prossima Conference League, visto che da Nyon trapelano indiscrezioni secondo cui in caso di mancata squalifica in questa stagione, la pena per i bianconeri sarà scontata nell'annata 2024-25. Una cosa, sottolinea Gazzetta, sarebbe perdere la Conference, un’altra affrontare una squalifica più “punitiva” l’anno dopo, magari dopo essersi qualificati per la Champions. Naturalmente l’obiettivo dell’Uefa è finire in tempo e chiudere questo capitolo infinito - .

Anche perché alla finestra, ribadisce Gazzetta, c'è la Fiorentina. In caso di squalifica dei bianconeri nei prossimi giorni i viola sono pronti a prendere il posto dei rivali, così come successo in Spagna con l'estromissione della settima (l'Osasuna) ed il "ripescaggio" dell'ottava, l'Athletic Bilbao, proprio per la prossima Conference.

Qui il punto del quotidiano: - Venerdì 14 sembra la deadline. La sentenza potrebbe anche arrivare dopo, ma non ci sarebbero più i tempi tecnici per l’appello al Tas, e per una decisione finale, prima del sorteggio dei playoff il 7 agosto. Quel giorno l’Uefa avrà bisogno di conoscere l’italiana iscritta. Non può inserire una “X”. Se i tempi dovessero essere più lunghi, la conseguenza sarebbe inevitabile: Juventus in Conference (prospettiva che non entusiasma il club) e sanzione nel 2024-25, proprio quando parte la nuova e più ricca Champions League a 36 squadre e gruppo unico.