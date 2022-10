UECL, Alla ricerca del 1º posto: le combinazioni

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un quadro generale sulle varie combinazioni finali del girone di Conference League di cui la Fiorentina, insieme a Basaksehir, Hearts e Riga, ne fa parte. La squadra turca, che questa sera sfiderà gli uomini di Vincenzo Italiano, si è già qualificata, e lo potrebbe fare come prima della classe già da oggi, vincendo o pareggiando contro la Fiorentina. Per quanto riguarda la Viola, la qualificazione, a prescindere dalla posizione, può arrivare questa sera in caso di vittoria. Per essere la prima del girone invece, servirà una mezza impresa: servirà infatti vincere contro il Basaksehir con quattro goal di scarto e di conseguenza vincere anche l'ultima giornata in Lettonia contro il Riga. Invece, per verificarsi il caso in cui la Fiorentina dovesse arrivare seconda aritmeticamente da oggi sarà perché perderà contro Okaka e compagni e nel frattempo Hearts e Riga termina in parità.