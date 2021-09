UDINESE, Stasera turnover in vista della Fiorentina

Dopo il ko di martedì contro l’Inter, la Fiorentina tornerà in campo domenica contro l’Udinese, che stasera affronterà oggi la Roma con diversi cambi di formazione nella logica del turnover. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico dei bianconeri ha parlato a lungo alla propria squadra, uscita scossa dal pesante ko contro il Napoli. Ci sarà un turnover caratterizzato da tre, forse quattro avvicendamenti per il match coi giallorossi. I candidati a essere “sacrificati” sono Becao, Molina che sembra la brutta copia del giocatore ammirato sino a un mese fa, anche Deulofeu. Ma anche Pussetto dovrebbe partire dalla panchina, ecco perché alla fine ci dovrebbe essere spazio per Beto con Pereyra a rimorchio.