UDINESE, Lucca e Lovric da possibili colpi ad avversari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella di domani non sarà solo una sfida tra Fiorentina e Udinese, ma anche una sfida tra la Fiorentina che è e quella che poteva essere. Sì, perché, come ricorda La Nazione, tra le fila dei friulani ci sono due giocatori tanto corteggiati dai viola in estate, come Lorenzo Lucca e Sandi Lovric, che la dirigenza gigliata aveva cercato di capire se ci fossero i margini per portarli in riva all’Arno. L’attaccante ex Pisa e Ajax, in particolare, poteva arrivare insieme a Kean all’interno di un’ottica iniziale che prevedeva due colpi in attacco e non uno solo.

I 20 milioni chiesti dal club friulano è la cifra che fece arenare tutto, anche se la dirigenza viola apprezza ancora il profilo. Stesso discorso per Lovric, che però al Franchi, causa infortunio, potrebbe partire dalla panchina, ma che Pradè aveva trattato per circa due mesi.