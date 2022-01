TUTTOSPORT, Tentazione tridente con Ikoné

Tuttosport oggi in edicola scrive che la tentazione per Vincenzo Italiano è forte: Jonathan Ikoné in campo dal via. Domani sera contro il Genoa possibile rivoluzione nel tridente, inserendo il francese con Vlahovic e Nico Gonzalez. I minuti con il Napoli sono stati decisamente positivi ed Italiano ci sta pensando anche perché non vuole perdere altri punti con le dirette rivali per l'Europa e per farlo potrebbe lanciare dal 1' il talento ex Lille.