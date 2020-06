TUTTOSPORT, Per Chiesa ora la Juventus aspetta

Se per Milik e Jimenez dovrà impegnarsi in un braccio di ferro - scrive stamani Tuttosport - per Federico Chiesa la Juventus è attesa da una lunga guerra di posizione. Alla richiesta di Commisso (70 milioni senza contropartite tecniche) le trattative non inizierebbero nemmeno, ma un'offerta del genere alla Fiorentina perverrà difficilmente dopo il Covid-19. La Juventus aspetta di capire se Commisso abbasserà le pretese considerato che il contratto scadrà nel 2022, mentre il tycoon intanto spera in un gran finale di stagione del suo gioiello.