TUTTOSPORT, Lazio non si arrende e ribalta la Viola

Ieri sera la Lazio si è ripresa come aveva perso a Bergamo: in rimonta. Contro una Fiorentina che, secondo l'analisi di Tuttosport, il meglio lo ha dato nei primi minuti dei due tempi e poi si è spenta. Alla pregevole rete del vantaggio di Ribery hanno risposto Immobile su rigore e Luis Alberto, al suo primo vero sussulto in queste due prime gare giocate. Era da tempo che la Lazio non partiva aspettando l'avversario, come ha fatto con la squadra gigliata per buoni trenta minuti prima di iniziare ad alzare il ritmo. Il finale è convulso, con Vlahovic cacciato per una gomitata e Inzaghi per il nervoso.