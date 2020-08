TUTTOSPORT, La Juventus ritorna in Chiesa

Tuttosport torna a parlare dell'interesse della Juventus per Federico Chiesa e lo fa scrivendo in prima pagina: "La Juve ritorna in Chiesa". Per la nuova squadra di Andrea Pirlo servono esterni e il primo della lista è di nuovo il talento della Fiorentina, rimasto sempre in cima alla lista di Paratici. Il figlio d'arte non è l'unico nome nei pensieri bianconeri, ma sicuramente è uno di quelli che convincono di più per la sua duttilità. Nei piani della società di Torino c'è una trattativa allargata (ai viola, oltre al sogno Higuain piace Pellegrini) per provare a concretizzare un affare che già un anno fa era vicinissimo alla conclusione. Anche se prima c'è da sistemare Douglas Costa, nel mirino dello United. La posizione della Fiorentina è cambiata e si lavora ad una nuova formula, non più i 60-70 milioni richiesti fino a qualche tempo fa da Rocco Commisso.

