TUTTOSPORT, L'assist di Renzi a Rocco sul Franchi

Spazio alle parole di ieri dell'ex sindaco di Firenze ed ex Premier Matteo Renzi sulle pagine di oggi di Tuttosport, in particolare in riferimento a quello che l'ex primo ministro ha detto in riferimento allo stadio Franchi e ai vincoli della sovrintendenza che devono essere cancellati. Il quotidiano sottolinea come il vero problema di questo primo anno di Commisso da presidente della Fiorentina sia stato fin dall'inizio la questione stadio e anche oggi, nel corso della video conferenza in programma dalle 15, il presidente farà il punto della situazione rispondendo anche alle parole di pochi giorni fa del sindaco Nardella. Intanto a sostegno di Commisso, ieri sono arrivate come detto le parole di Renzi: "Non capisco perché San Siro può essere abbattuto mentre il Franchi no" ha tuonato il leader di Italia Viva.