TUTTOSPORT, Italiano non si aspettava tanti insulti

Sapeva che non sarebbe stato steso il tappeto rosso per il suo ritorno a La Spezia da avversario, ma neppure Vincenzo Italiano - scrive Tuttosport distribuito stamattina nelle edicole del paese - si sarebbe aspettato un’accoglienza del genere. Nonostante la vittoria della Fiorentina, amarezza e dispiacere non evaporano facilmente, anche e soprattutto per via degli insulti riservati da alcuni sostenitori spezzini al figlio, Christian, che ha preferito bypassare una replica decisa, limitandosi all’evidenziare le offese ricevute.