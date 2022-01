TUTTOSPORT, Il punto da Torino a due giorni da ACF

Tuttosport ricostruisce la situazione in casa Torino a due giorni dalla sfida (a questo punto non sicura) contro la Fiorentina. Con l'Atalanta la squadra di Juric non ha giocato a causa del provvedimento dell'ASL che in teoria non dovrebbe permettergli di farlo neanche contro i viola. I calciatori lavorano a casa, con cyclette, esercizi a corpo libero e stretiching, ma in campo in questi giorni sta andando il fuoriclasse del Torino, scrive il quotidiano: l'avvocato Chiacchio che sta lavorando alle procedure legali. Per quanto riguarda Torino-Fiorentina, la partita potrebbe giocarsi in base alle regole della Lega, ma resta il muro dell'ASL.