TUTTOSPORT, Il nuovo Franchi? Palla al sindaco

Anche Tuttosport, in edicola stamani, parla della situazione in casa Fiorentina dentro e fuori dal campo. Rocco Commisso nella giornata di ieri è rimasto in albergo per stemperare la rabbia, ma presto si farà sentire con i giocatori e tutti i protagonisti della disfatta di Napoli. Il patron - si legge - è diviso da tre fuochi: la squadra, il mercato e la questione stadio.