TUTTOSPORT, Iachini sa come si fa. Esordio bis

"Iachini sa come si fa" è il titolo che Tuttosport dedica oggi alla Fiorentina. L'anno scorso il tecnico marchigiano chiuse con un dignitoso 10° posto che gli valse pure la riconferma da parte di Commisso. Ora il patron gli ha chiesto di bissare l'obiettivo e ovviamente per il tecnico e la sua squadra c'è un solo modo: ritrovare quanto prima la vittoria che in casa manca da quasi due mesi, dal 19 febbraio, 3-0 allo Spezia. Da allora due sconfitte con Roma e Milan inframezzate dal 3-3 col Parma, tutte con Prandelli. Ma in carriera - si legge - Iachini ha affrontato tanti mari in tempesta riuscendo in più occasioni a condurre in porto le sue navi. Bagnare il nuovo esordio a Firenze superando una big come l'Atalanta darebbe una bella spinta alla Fiorentina in chiave salvezza e sarebbe per lui una grande soddisfazione