TUTTOSPORT, Gioia viola: Vlahovic & co. sono ok

Anche su Tuttosport questa mattina ampio spazio alla guarigione in casa Fiorentina dei tre giocatori viola contagiati dal Coronavirus, ovvero Dusan Vlahovic, German Pezzella e Patrick Cutrone, che hanno sconfitto in modo definitivo il coronavirus. I tre giocatori sono esplosi di gioia sui propri social: l’ultimo tampone e i nuovi esami effettuati hanno certificato che i tre giocatori sono ora tutti negativi, dunque possono riprendere a svolgere una vita regolare in attesa del ritorno in campo. Felice, ovviamente, il tecnico Beppe Iachini, rimasto sempre in contatto coi suoi ragazzi così come il patron Rocco Commisso che pur dagli Stati Uniti non ha mai smesso di trasmettere la prova vicinanza.