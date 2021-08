TUTTOSPORT, Fiorentina sotto assedio. Commisso...

Anche Tuttosport si concentra sulla probabile cessione di Dusan Vlahovic. Secondo il quotidiano torinese, sia l'Atletico, sia il Tottenham sarebbero disposti a mettere sul piatto un'offerta da oltre 60 milioni per il serbo. A breve ci sarà un confronto tra Commisso (in arrivo in Italia), Vlahovic e il suo entourage per definire il futuro. Il presidente teme che la piazza mal digerisca la cessione del suo bomber dopo quella di Chiesa un anno fa.