TUTTOSPORT, Dea, esame viola: Iachini pompiere

Sulle pagine odierne di Tuttosport quest'oggi si dà ampio risalto alla sfida di oggi tra Fiorentina e Atalanta in chiave nerazzurra, tant'è che il titolo offerto dal giornale è tutto un programma: "Atalanta all'esame viola". Il quotidiano sottolinea come in casa viola si sia preparato la sfida senza troppe ansie dopo le polemiche arbitrali di domenica scorsa a Torino e Beppe Iachini in sala stampa abbia scelto di vestire i panni del pompiere piuttosto che quelli da incendiario, anche se non ha lesinato critiche a come viene utilizzata la Var. Come riuscire nell'impresa di battere ancora i nerazzurri? Tuttosport non ha dubbi: organizzazione tattica e intensità sono le armi che userà la Fiorentina.