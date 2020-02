TUTTOSPORT, Commisso-Elliot: è derby d'America

Tra gli articoli che propone questa mattina Tuttosport per analizzare la partita di questa sera tra la Fiorentina e il Milan ce n'è uno che prende in esame le due proprietà americane, quella di Rocco Commisso e quella del Fondo d'investimento Elliot, che questa sera - se pur a distanza - si sfideranno in una sorta di derby a stelle e strisce. Come analizza il quotidiano, i due magnati sono uomini che, pur ambiziosi, non stanno certo vivendo il loro momento migliore in sella ai rispettivi club e vanno dunque alla ricerca - magari già da questa sera - di un momento di gloria. Parlando nella fattispecie di Commisso, il quotidiano riporta le dichiarazioni del presidente viola dalla Columbia University di venerdì notte e ricorda come la principale ambizione del numero uno viola sia quella di realizzare uno stadio moderno, che possa dare lustro a Firenze ma soprattutto garantire introiti per la crescita della Fiorentina. Una battaglia che, se pur con intensità minore, sta portando avanti anche Elliot, che però non è dato sapere quanto ancora vorrà gestire il Milan.