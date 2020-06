TUTTOSPORT, Beppe pensa a Benassi o a Ghezzal

L'edizione odierna di Tuttosport - inquadrando in ottica viola la sfida di questa sera all'Olimpico tra Lazio e Fiorentina - si concentra sui precedenti poco fortunati di Beppe Iachini con la squadra biancoceleste, formazione contro cui in carriera su 10 incontri ne ha persi 9 ottenendo solo una vittoria nel 2013 quando guidava il Siena ma anche un esonero quando due anni fa Iachini sedeva sulla panchina dell'Udinese. Numeri da film horror eppure di fare la vittima sacrificale per l'immediato riscatto della Lazio questa Fiorentina non ne ha voglia. Secondo il quotidiano, due sono le idee alle quali sta pensando Iachini (oggi sostituito da Carillo) per il suo centrocampo, ovvero o la carta Benassi oppure quella più offensiva di Ghezzal.