TUTTOSPORT, Attesa la deroga per Franck Ribery

Giornata di visite e nuovi tamponi ieri, come da protocollo, per la Fiorentina, staff tecnico e dirigenti compresi. Tuttosport sottolinea l'assenza, ancora, di Franck Ribery. Ma nel clan viola si confida, sulla scia magari di quanto è avvenuto per Ibrahimovic, che tra domani e martedì possa arrivare la deroga dell'Ufficio igiene della Regione per permettere al francese, risultato negativo ai due tamponi fatti a Monaco di Baviera e a Firenze, di interrompere la quarantena con qualche giorno d'anticipo. Così da potersi recare al centro sportivo e iniziare ad allenarsi sul campo.