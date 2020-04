TUTTOSPORT, Antognoni: "Insieme ce la faremo"

Anche Tuttosport sceglie di dedicare spazio alla celebrazione dei 66 anni di Giancarlo Antognoni. "Nel 1981 rischiai la vita in campo, l'anno dopo diventai campione del mondo. Dopo la tempesta splende sempre il sole, insieme ce la faremo": è questo il messaggio di speranza che l'attuale dt e club manager della Fiorentina ha voluto trasmettere. Antognoni il quale, ovviamente da casa, è stato sommerso di auguri che lo hanno commosso. L'Unico 10, riguardo ai talenti viola più ambiti, ha anche tenuto a precisare: "Commisso ha già messo le cose in chiaro: vuol mantenere una squadra competitiva per un campionato importante e quindi trattenere i migliori".