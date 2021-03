TUTTOSPORT, Addio sofferto. Per Firenze un trauma

"Prandelli, l'addio sofferto ai viola", così titola Tuttosport stamani in edicola. Il quotidiano di Torino si concentra sulle reazioni della città alla scioccante notizia. A volte il «troppo amore» - si legge - può accecare e portare a non guardare in faccia la realtà. Per Firenze adesso l’addio è come un trauma e anche la città si sta chiedendo se ci sia stata troppa critica nei confronti dell’allenatore che in queste ore i social indicano come un “Uomo con la U maiuscola”. Tra le cose belle compiute in questi mesi, il grande supporto a Dusan Vlahovic, con la sua successiva esplosione e il rilancio di Eysseric.