Fra i giocatori che l'Inter potrebbe offrire alla Fiorentina in cambio di Federico Chiesa c'è anche il giovane Zinho Vanheusden. Il difensore belga è stato ceduto durante la scorsa estate allo Standard Liegi per 12.6 milioni, l'Inter non ha il diritto di recompra ma fra le due squadre c'è un gentleman agreement per riportare entro il 2021 a Milano il calciatore per 15 milioni.