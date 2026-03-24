Tutti i meriti di Vanoli: dai punti in classifica ai quattro giocatori viola rivitalizzati
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Paolo Vanoli, attraverso un metodo che nel corso dei mesi ha previsto più il bastone che la carota, con un modus operandi quasi calcisticamente parlando "militaresco", ha avuto il merito di ribaltare un gruppo, mettere in saccoccia 23 punti in 15 gare e svegliare quattro calciatori che, se guardiamo indietro, a quando si è insediato sulla panchina viola, hanno stravolto il loro percorso. Fabiano Parisi, Luca Ranieri, Nicolò Fagioli, Cher Ndour, questi sono i nomi di quella che oggi è la colonna vertebrale della Fiorentina del 2026.
Tutti e quattro, sottolinea il Corriere dello Sport, sono successi da appuntare al petto del tecnico.
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