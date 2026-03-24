Con Vanoli è tutto un altro Fagioli, il CorSport: "Regista da Oscar"

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"Fagioli regista da Oscar", questo il titolo del Corriere dello Sport di questa mattina sul tema legato alla Fiorentina e in particolare al centrocampista viola. "I meriti di Paolo Vanoli, nel recupero prima e nell’affermazione poi di Fagioli, sono chiari ed evidenti.

- ha aggiunto poi il quotidiano - L’ha convinto a fare il regista come ci aveva provato inutilmente Pioli e la differenza l’ha fatta il sistema di gioco pensato (anche) per quello, con l’ex Juventus libero di staccarsi dai due mediani che lo affiancano nel mezzo: indietro per impostare e avanti per rifinire. E domenica sera la chiave del pareggio viola è stata nella scelta della seconda opzione: quando Barella ha sbagliato la sua di scelta cercando di dare il pallone a Frattesi invece di rinviarlo, Fagioli era al limite dell’area dell’Inter e quel pallone se l’è preso".