Dal rischio addio al ritorno da titolare: Ranieri, superata la fascia, ecco la risalita

Quasi un mese e mezzo dopo, Luca Ranieri è tornato titolare in campionato. E per il difensore, il ritorno dal primo minuto contro il Como ha avuto il sapore di una rivincita silenziosa, maturata nel tempo lungo dell’attesa e delle riflessioni. Così lo dipinge La Nazione, che fa un ritratto degli ultimi momenti di difficoltà vissuti dall'ex capitano: quasi sessanta giorni dopo aver perso la fascia, Ranieri ha portato a termine una fase di risalita tutt’altro che semplice. Scivolato indietro nelle gerarchie a fine dicembre, il centrale ha messo insieme appena 205’ tra tutte le competizioni, con una sola partita giocata dall’inizio alla fine: quella di Coppa Italia, ancora contro il Como. Nel mezzo, anche qualche sondaggio di mercato da Torino e Bologna, ipotesi che non hanno però mai scalfito la sua convinzione di restare.

Anzi: la scelta di Paolo Vanoli di affidare la fascia a De Gea, superata l’amarezza, è diventata uno stimolo ulteriore. E nella gara più delicata di febbraio, al Sinigaglia, Ranieri si è ripreso fiducia e responsabilità, guidando la difesa con carisma. I numeri parlano chiaro: è stato suo l’indice di verticalità più alto, segnale di una costante ricerca della giocata per superare la pressione avversaria. In una squadra chiamata a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione, garra e personalità non sono dettagli ed è per questo che Vanoli ha premiato lui e non il più acerbo Comuzzo, che in futuro potrà anche avere prospettive maggiori ma oggi offre meno leadership. In attesa di ritrovare Rugani, dunque, il tecnico può sorridere: Ranieri è tornato. E con lui, una pedina d’esperienza nel cuore della difesa.