Blackout minuti finali, la Fiorentina va oltre. Repubblica: "Fatto il click mentale"

La Fiorentina ha finalmente messo in campo una prestazione da squadra vera e ha saputo sopravvivere agli spaventosi minuti finali. È questo ciò che emerge dalla vittoria di sabato a Como, secondo la lettura che propone oggi la Repubblica (ed. Firenze). Al Sinigaglia, per il quotidiano locale, si è visto un gruppo mai così compatto, mai così granitico nella partita e, soprattutto, mai così con la testa dentro il carrarmato, metafora usata da Paratici il giorno della sua presentazione. L’atteggiamento è stato, finalmente direbbe qualcuno, quello giusto per una squadra che deve salvarsi: grande fase difensiva, condotta da tutti i protagonisti, grande spirito di sacrificio, grande cinismo nel colpire nelle occasioni avute a disposizione e, grande malizia e tenuta mentale nei minuti finali.

Quelli che finora erano stati un boomerang, con 10 punti persi nel recupero e tallone d’Achille per i viola, ma sul lago diventati un piacevole emblema della svolta - si legge sul giornale -. Al Sinigaglia la Fiorentina nel finale ha abbassato i ritmi della partita, ha perso quei secondi necessari per spezzare il flusso di gioco del Como, ha difeso non chiudendosi dentro l’area ma attaccando quella avversaria. Il pallone più pericoloso è stato un cross di Addai, mentre dall’altra parte Piccoli ha sfiorato l’1-3 e ha, soprattutto, tenuto per quasi due minuti il pallone alla bandierina, prendendo falli e angoli vitali per quel momento. In sostanza il recupero ha certificato quel click mentale scattato in una squadra fino ad adesso impaurita e spesso non conscia della situazione di classifica in cui si trovava.